OVAM geeft groen licht voor project voetbalveld Outgaarden Christian Hennuy

11 oktober 2019

11u08 0 Hoegaarden Het dossier van het oude voetbalveld van Outgaarden loopt al enkele jaren. Alles leek klaar vorig jaar in juni, maar OVAM eiste diverse bodemonderzoeken. De grond blijkt nu vrij te zijn van vervuiling en de erfpacht kan ingaan.

Aan het einde van het voetbalseizoen in 2016 verliet SC Out-Hoegaarden definitief de terreinen, na de aanleg van een kunstgrasveld in Hoegaarden. Het werd uitkijken naar het opstellen van een erfpacht en het vinden van een huurder. Die werd gevonden in de persoon van ex-profvoetballer Benny Debusschere, vorig jaar. Die sprak toen van een Finse piste, de herinrichting van de kantine met horecagedeelte en binnenspeeltuin, en ruimte voor verenigingen op de terreinen. Maar tot op heden ligt de oude voetbalaccommodatie er verwaarloosd en verlaten bij.

N-VA-oppositieraadslid Philip Collaers vroeg nu duidelijkheid tijdens de gemeenteraad over de verkoop van gronden aan het voetbalveld en over het uitblijven van activiteiten op het terrein, ook al omdat dit van belang is voor het verenigingsleven in Outgaarden.

Erfpacht gaat in

Goed nieuws, alle bodemonderzoeken geëist door OVAM zijn gebeurd. Op 24 september kwam de uitslag van het laatste onderzoek binnen bij de gemeente, en vanaf oktober gaat nu de erfpacht in. “De gronden van de oude parking worden verkocht. Dat is bouwgrond en daar staat geen pacht op. Wat het voetbalterrein zelf betreft is een bodemattest nodig als je een erfpacht geeft van meer dan 9 jaar. Dat is gebeurd, maar OVAM wilde verdere onderzoeken, waardoor het zolang geduurd heeft. Maar nu weten we dat het terrein vrij is van vervuiling. De huurder heeft nu de toelating om activiteiten op het terrein te ondernemen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Het terrein van Outgaarden werd in 1971 gekocht, toen nog door de onafhankelijke gemeente Outgaarden, voor de fusie met Hoegaarden. Het ging om een oude zandkuil.

De man aan wie de erfpacht van 9600 euro per jaar is toegewezen, is Benny Debusschere, een geboren en getogen Hoegaardier, en voormalig profvoetballer van Anderlecht, Seraing en Standard. Van beroep is hij zelfstandige in de bouw, met elektriciteit, sanitair en verwarming als core business.