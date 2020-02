Oudervereniging GBS steunt speelpleinwerking Ruimte Tienen Christian Hennuy

10 februari 2020

14u11 7 Hoegaarden De oudervereniging van de Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden (GBS) overhandigde de opbrengst van de voorbije kerstdrink, namelijk 700 euro, aan afgevaardigden van speelpleinwerking Ruimte Tienen.

Madeleine Welvaert en Bart Dusart van speelpleinwerking ‘Ruimte’, waren naar de GBS school gekomen voor de overhandiging. “Wij organiseren speelpleinwerking die zich inzet voor personen met een handicap van 3 tot 21 jaar. We organiseren telkens één week kamp in juli en één in augustus. Deze speelpleinwerking is geschikt voor kinderen die niet in de reguliere vrijetijdsbesteding aan hun trekken komen”, aldus Bart Dusart.

Veerle Lochie, secretaris van de oudervereniging GBS: “Wij organiseren elk jaar een kerstdrink waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Dit goede doel moet wel steeds iets met kinderen te maken hebben”.