Oude melkerij van Altenaken maakt plaats voor nieuwe Italiaanse delicatessenzaak Di Zicari “We waren meteen verliefd op dit pand” zeggen ‘Lillo’ en Liesbeth Vanessa Dekeyzer

11 september 2019

13u34 5 Hoegaarden ‘Lillo’ Calogero Zicari wil samen met zijn vrouw Liesbeth Kellens een stukje Italië naar Hoegaarden brengen met de opening van hun gloednieuwe zaak in Italiaanse delicatessen, ‘Da Zicari’. Het koppel verbouwde een stapelplaats in de oude melkerij van Altenaken om tot een pareltje. “We waren meteen verliefd op dit pand en hebben al onze passie in de verbouwing gestoken.”

Calogero, ‘Lillo’ voor de vrienden, is een Siciliaan in hart en nieren. In Realmonte runde hij een b&b toen op een dag Liesbeth hier op vakantie kwam. Liesbeth werd geboren in Torhout, maar verhuisde acht jaar lang naar Rome voor haar job. “We hebben een tijdje heen en weer, van Rome naar Sicilië en omgekeerd, gevlogen, en uiteindelijk ben ik definitief naar Rome verhuisd”, zegt Calogero. “Daar hebben we in januari 2013 onze eerste kindje gekregen. Die heuglijke gebeurtenis heeft ons doen nadenken over een meer stabiel leven, dichter bij onze familie. En zo hebben we uiteindelijk beslist om in België te komen wonen. Daarbij gingen we op zoek naar een locatie tussen onze twee jobs in, dus tussen Louvain-la-Neuve en Brussel, en zo zijn we in Hoegaarden terecht gekomen.”

Calogero en Liesbeth waren verrast door de gastvrijheid en schoonheid van Hoegaarden. “Dit is een stukje paradijs in België”, zegt het koppel. “Het leek ons dan ook de ideale locatie om onze droom te realiseren: een eigen zaak in exclusieve Italiaanse delicatessen.” ‘Lillo’ werkte jarenlang voor het International Taste Institute. “Het was mijn taak om de Italiaanse markt af te schuimen in een zoektocht naar mogelijke kandidaten voor het label van Superior Taste Award. Ik heb dus heel veel contacten in Italië, die ik nu kan aanwenden om de beste producten hier te krijgen. En uiteraard kunnen de authentieke producten uit mijn thuisland Sicilië niet ontbreken! Het assortiment gaat van Italiaanse charcuterie en kazen, over deegwaren en rijst, antipasti, sauzen en kruiden, wijnen, olijfolie, azijn en Italiaanse desserts. Ik ga ook dagelijks enkele typisch Italiaanse pasta’s en broodjes maken. Belangrijk is dat we ons aanbod steeds afstemmen op het seizoen en op Italiaanse feestdagen. Denk maar aan de Panettone bij Kerst, de Colomba bij Pasen en de Frappe bij carnaval.”

Na maanden van hard werken in oude melkerij opent Di Zicari volgend weekend de deuren. “Nu valt het wel wat tegen dat er werken voor de deur gepland zijn”, zegt Liesbeth. “Hopelijk schrikt dat de mensen niet af. Er is zeker voldoende parkeergelegenheid in de directe buurt of je kan met de fiets komen. De werken zullen gelukkig maar een weekje duren. Maar de opening uitstellen, was ook geen optie, want een groot deel van de familie van ‘Lillo’ komt speciaal voor de gelegenheid overgevlogen. We gaan er dus sowieso een feest van maken!”

Alle info vind je op www.dazicari.com. De winkel, gelegen in Altenaken 11, is van dinsdag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur.