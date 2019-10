Oude en nieuwe waterleiding in Hauthem Christian Hennuy

07 oktober 2019

13u00 1 Hoegaarden Een groot deel nieuwe drinkwaterleiding ligt klaar in Hauthem. De eerste rioleringswerken starten op woensdag 9 oktober, en vermoedelijk zullen pas alle huizen op de nieuwe waterleiding aangesloten zijn na 18 oktober. Het volledige dossier Hauthem – Kauterhof zal pas in 2021 klaar zijn.

De Watergroep heeft in het eerste stuk van Hauthem ondertussen een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd. Momenteel worden de woningen overgekoppeld van de oude op de nieuwe waterleiding. Dit zal vermoedelijk nog tot 18 oktober duren. De woningen tussen huisnummer 79 en de Sint-Catharinakapel blijven voorlopig nog aangesloten op de bestaande waterleiding.

Op woensdag 9 oktober starten de eigenlijke rioleringswerken in het zijstraatje tussen de huisnummers 74 en 79. Tegelijkertijd wordt het pompstation aangelegd. Daarna volgen de rioleringswerken in de zijstraten tussen de huisnummers 70 en 71, en tussen nummer 68 en de cabine. Het gaat hier om fase 1 van de werken.

Daarna vervolgen half januari in fase 2 de werken richting kapel en wordt een nieuw bufferbekken aangelegd beneden aan de Kauterhof. Dan wordt meteen ook de riolering in de zijstraat van de Kauterhof richting Zavelputten aangepakt. In fase 3 wordt Hauthem van aan de cabine tot aan de bareel aan de weg naar Meldert, aangepakt. Deze werken moeten eind december 2020 gerond zijn. De vierde en laatste fase is de Kauterhof van aan de helling naar Hauthem centrum tot beneden aan de Loriersstraat. Alles zou voor het bouwverlof 2021 moeten klaar zijn.

Info: 03/450.45.45 of contact@aquafin.be