Oud-verpleegster (54) wil beschermjassen en mondmaskers van Oostenrijk naar België brengen Birger Vandael

01 april 2020

14u50 0 Hoegaarden Jacinta Creten (54) uit Hoegaarden wil haar steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus. Als oud-verpleegster is ze volop bezig connecties van weleer aan te spreken. Dat moet leiden tot 60.000 beschermjassen en een veelvoud aan mondmaskers.

Jacinta werkte als operatieverpleegkundige in de Benelux. Later stapte ze over naar de sales. Op die manier hielp ze vaatchirurgen en cardiologen met het vinden van het oplossingen. “Acht jaar geleden werkte ik vier jaar samen met Debby. Zij zorgde als ‘Export Director’ voor ‘chest drains’ terwijl ik hetzelfde deed voor zogenaamde ‘vascular stents’. Allebei hadden we een achtergrond in de verpleegkunde.”

Oproep op Facebook

Toen het bedrijf waarbij Debby en Jacinta collega’s waren, werd overgenomen, gingen ze elk hun eigen weg. Debby emigreerde naar Zweden en Jacinta besloot om samen met haar partner ruim twee jaar de tijd te nemen om van bovenaan Noord-Amerika naar onderaan Zuid-Amerika te fietsen. “We hielden altijd sporadisch contact. Recent plaatste ik een oproep op Facebook naar mensen die thuis gezichtsmaskers hebben liggen. Ik vroeg ze massaal naar ziekenhuizen te brengen. En Debby reageerde op dat bericht…”

De twee dames babbelden bij en Debby vertelde dat ze nu samenwerkt met de Oostenrijkse distributeur Medovis. “Een klein jaar geleden begonnen ze met het importeren van gezichtsmaskers voor Oostenrijkse en Duitse markt. Ik stelde uiteindelijk voor om haar te helpen in België. En zo was ik plots weer helemaal aan de slag met spreadsheets en telefoontjes, zoals in de tijd van weleer!” Als alles gaat goed kan de samenwerking binnen een week leiden tot zo’n 60.000 beschermjassen. Later volgen mogelijk nog een veelvoud maskers.