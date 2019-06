Oud-schepen Felix Henskens overleden Christian Hennuy

24 juni 2019

Felix Henskens, gewezen schepen van Honsem, overleed op 94-jarige leeftijd in Gasthuisberg op 21 juni. Felix woonde altijd in Meldert, samen met zijn echtgenote Simone Buysmans. Het echtpaar had zes kinderen. Felix Henskens was schepen van de gemeente Honsem van 1974 tot 1976. Vanaf 1 januari 1965 was Meldert opgenomen in de groepering Meldert – Opvelp - Neervelp – Willebringen in de nieuwe entiteit Honsem. Honsem is eigenlijk één van de eerste fusies in het land geworden. In 1977 bij de grote fusie kwam Meldert bij Hoegaarden. De vier dorpen van de eerste groepering zijn sinds 1977 bij drie afzonderlijke gemeenten gefuseerd: Meldert bij Hoegaarden, Opvelp bij Bierbeek, en Neervelp – Willebringen bij Boutersem. Bij de start van Honsem bleef de Meldertse burgemeester René Hendrickx burgemeester tot in 1974, toen bij werd opgevolgd door Georges Olemans. Toen kwam Felix Henskens in het schepencollege om Olemans als schepen te vervangen. De fusie met Hoegaarden was het einde van zijn politieke loopbaan. Gelegenheid tot groeten op woensdagavond 26 juni van 19.30 tot 20 uur in het uitvaartcentrum Rummens, aan de Aarschotsesteenweg in Tienen. De uitvaartdienst is voorzien op donderdag 27 juni om 11 uur in de Sint-Ermelindiskerk van Meldert.