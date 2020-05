Oud-OCMW-voorzitter Georges Gilis (84) overleden Christian Hennuy

03 mei 2020

10u42 0 Hoegaarden Georges Gilis, echtgenoot van Yvonne Vandervesse, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij overleed onverwacht op 1 mei. Georges Gilis was een zeer gekend politicus in Hoegaarden. Hij was er 25 jaar OCMW-voorzitter van 1977 tot 2002. Hij zetelde ook als gemeenteraadslid. Beroepshalve was hij bediende bij het christelijk ziekenfonds.

Georges Gilis engageerde zich in 1976 bij de verkiezingen op de CVP-lijst en werd meteen de eerste OCMW-voorzitter van Hoegaarden, want voordien sprak men nog over COO. In mei 1978 kon hij het 25-jarig bestaan van het Sint-Jozefrusthuis in de Tiensestraat vieren, maar gedurende jaren zou er gezocht worden naar de mogelijke inplanting van een nieuw rusthuis. Er werden veel locaties vooropgesteld.

In mei 2002 kondigde Georges Gilis aan dat hij om gezondheidsredenen stopte als voorzitter, en in augustus 2002 leidde hij in de Polder zijn laatste OCMW-raad. Er werd ondertussen al 12 jaar gepraat over een nieuw rusthuis in Hoegaarden, maar Georges Gilis moest het dossier aan zijn opvolger Willy Lambrechts doorgeven. De werken aan het nieuwe rusthuis zouden starten in april 2005 en uiteindelijk zou het nieuwe rusthuis Villa Hugardis in 2007 in gebruik genomen worden.

Onder leiding van Georges Gilis werden in het OCMW heel wat nieuwe diensten opgestart en werden de nieuwe OCMW-lokalen in de Polder, nu de Gemeentelijke Basisschool, in gebruik genomen.