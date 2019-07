Oud-directeur Sint-Janscollege overleden Christian Hennuy

15 juli 2019

18u33 0 Hoegaarden E.H. Henri Serroyen, Aalmoezenier van de Arbeid en oud-directeur van het Sint-Janscollege in Meldert, is afgelopen vrijdag op 90-jarige leeftijd overleden in het rusthuis in Hoogboom Kapellen.

In maart 2015 werd nog in de Sint-Janskerk van Hoxem het 60-jarig priesterjubileum van E.H. Henri Serroyen gevierd. Pater Serroyen werd geboren in Overpelt in 1929 en hij deed zijn middelbare studies in de school van de Aalmoezeniers van de Arbeid in Argenteuil. Op 20 februari 1955 werd hij tot priester gewijd. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in het Sint-Janscollege van Meldert, ook een school van de Aalmoezeniers. Eerst was hij leraar godsdienst en Latijn en van 1967 tot 1991, bij zijn pensionering, was hij directeur. Na zijn pensionering bleef hij zich nog inzetten voor de parochies van Meldert en Hoxem. Bij zijn viering in Hoxem, zowat zijn laatste openbare verschijning in de regio, werd hij bijgestaan door voormalig pastoor van Hoxem Marcel Struyf, ere-deken van Hoegaarden Jan Vandervelpen, pater Jacques, pastoor Nikita Skatchkoff en priester Jan Cosemans.

Sinds augustus vorig jaar verbleef Henri Serroyen in het rusthuis, dicht bij het klooster in Hoogboom. Op een jaar tijd ging het stilletjes achteruit met hem en verloor hij ook alle contact met de mensen van vroeger. Enkele weken geleden werd hij met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Hij keerde daarna nog terug naar het rusthuis, maar zijn lichaam was oud en versleten. Behoudens enkele heldere momenten, leek hij al afscheid genomen te hebben van het leven.

De uitvaartmis vindt plaats op donderdag 18 juli om 10.30 uur in de kerk Sint-Jozef, Hoogboomsesteenweg in Kapellen Hoogboom.