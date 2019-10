Orde van Sint-Gorgonius wordt afgeschaft Christian Hennuy

17 oktober 2019

De heilige Gorgonius, patroonheilige van de Hoegaardse kerk, is niet alleen van de heiligenkalender gedonderd, maar nu wordt ook zijn ‘Orde’ in Hoegaarden afgeschaft. Dat is tenminste het advies dat de cultuurraad aan het College gaat doorgeven, wel met de vraag de Orde van Sint-Gorgonius te vervangen door een gelijkaardige, maar wel gereglementeerde onderscheiding, met een andere naam.

In 2008 werden de laatste leden in de Orde van Sint-Gorgonius opgenomen, namelijk Jan Dewachter van ’t Nieuwhuys en Geert Clément bierbrouwer en wijnmaker. Op het ogenblik dat het toenmalige InBev besloten had de Hoegaardse brouwerij naar Jupille over te brengen, gingen zij in Hoegaarden opnieuw bier brouwen. Dit was een mooi voorbeeld van personen die zich ingezet hebben voor Hoegaarden.

Het was wijlen burgemeester Frans Huon die op 7 augustus 1985 de Orde van Sint-Gorgonius in het leven riep, om ze toe te kennen aan verdienstelijke Hoegaardiers of personen die iets voor Hoegaarden betekend hadden. Zo werden toen Paul Kempeneers voor zijn publicatie over ‘Hoegaardse plaatsnamen’, Erik Saelmaekers en de leden van de Heemkundige Kring voor hun historisch en archeologisch werk, brouwer Pierre Celis de vader van het Hoegaards bier, en Marcel Bogaerts de stichter van het confectiebedrijf Ets Bogaerts in de Orde opgenomen.

Sindsdien werd de Orde van Sint-Gorgonius, op onregelmatige tijdstippen uitgereikt aan diverse personen als brouwer Jan Van Gijsegem, meester Albert Guilluy, Clara Bessemans, musicus Ernest Van der Eyken, toneelspeler Edouard Boesmans en Ivan Laloup.

Gorgonius was een Romeins officier, geboren omstreeks 265 in Nicomedië. Hij bekleedde een vooraanstaande aanstaande positie aan het hof van keizer Diocletianus. Rond 304 werd hij samen met zijn wapenbroeder de heilige Dorotheus als martelaar omgebracht. Voor een afbeelding van de marteldood van deze heiligen kan men terecht bij een schilderij dat het hoofdaltaar van de kapel van Sint-Catharina Hauthem in Hoegaarden, siert. In de Sint-Gorgoniuskerk van Hoegaarden staat een beeld van de heilige en er zijn ook nog relieken van het gebeente van Gorgonius in Hoegaarden. De heilige werd evenwel van de kalender geschrapt.