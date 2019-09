Oproep voor werkdag in Rosdel Christian Hennuy

06 september 2019

Op zaterdag 7 september van 9 tot 17 uur plant Natuurpunt Velpe-Mene een werkdag in natuurgebied Rosdel in Hoegaarden. Er wordt een oproep gedaan tot vrijwilligers om mee het hooiland te beheren.

Rosdel is een natuurgebied in de Belgische gemeente Hoegaarden. Het gebied bestaande uit kalkgraslanden, struweel en graanakkers, beslaat 75 hectare en is sinds 1992 in beheer van Natuurpunt. Het gebied heeft ook drie en wandelroutes tussen 7 en 14 kilometer. Rosdel is eveneens een Belgisch bier van hoge gisting, gebrouwen door het Hoegaardse Nieuwhuys, en genoemd naar het natuurgebied.

Vorig weekend reageerden 12 enthousiaste werkers op de oproep om te gaan werken in Meldertbos, een ander Hoegaards natuurgebied. Nu zaterdag wordt weer gerekend op vrijwilligers om het gras en het hooi af te ruimen in het natste gedeelte van het Kauwbergbroek in Rosdel. Het reservatenteam van Natuurpunt rekent weer op vrijwilligers. Om er te raken rijdt men achteraan in Nerm –Aalst door richting Sluizen. Info: 0476/77.70.37, GPS-coördinaten: 50°46'12.0"N 4°51'15.3"E