Oproep om alsnog FC COVID-19 te verslaan Christian Hennuy

15 mei 2020

09u49 5 Hoegaarden De Eerste provinciale clubs Vlaams-Brabant hebben een unieke actie op touw gezet, waarbij ze een virtuele voetbalwedstrijd spelen, onder de naam P1UNITED, tegen FC COVID-19. Op dit ogenblik is de stand nog 4-5 voor FC COVID-19, maar bij elke 250 nieuwe tickets krijgt de provinciale ploeg een doelpunt bij. Sigie Hendrickx van SC Out-Hoegaarden doet een warme oproep in onze regio om deze actie voor het goede doel te steunen.

“Het initiatief komt van Sporting Kampenhout, maar alle eerste provinciale clubs doen mee. In onze regio zijn dat SC Out Hoegaarden, KHO Bierbeek, VC Houtem-Oplinter en SC Aarschot. Het gaat uiteraard om een virtuele voetbalwedstrijd, waar wij tickets voor verkopen. Deze actie werd opgezet samen met digital scouting, en wij steunen hiermee S-Sport Recreas.”

“Mensen kunnen voor 5 euro een ticket kopen, en wie voor 40 euro koopt, krijgt een fiscaal attest. De actie loopt nog tot 31 mei. De virtuele heenwedstrijd hebben we met 0-5 verloren. We zijn tegen FC COVID-19 dus met een

0-5 achterstand gestart, ondertussen is het al 4-5. We hopen zeker nog te winnen met minstens 6-5. Wie deelneemt maakt nog kans op een gratis jaarabonnement geldig bij alle deelnemende clubs”, aldus Sigie Hendrickx.

Voor meer info en tickets, klik hier of op digitalscouting.