Oproep aan dieven die beeld uit kapel haalden: "Breng alstublieft het Mariabeeld terug" Kristien Bollen

21 juni 2020

16u22 0 Hoegaarden Het Mariabeeld uit de kapel aan de Bosberg in Meldert werd gestolen. De diefstal moet vrijdagavond of in de nacht van vrijdag op zaterdag hebben plaatsgevonden. “De peter van de kapel stelde dit zaterdag vast”, zegt schepen van cultuur Marleen Lefevre. “We doen dan ook een oproep aan de dief of dieven: breng je het beeld van ‘Onze-Lieve-Vrouw van de Bijstand kapel Bosberg’ terug voor het eind van de maand, dan stappen we niet naar de politie en bedekken we deze misstap met de mantel der liefde.”

Deze kapel werd in 1936 gebouwd door de Boerinnenbond van Meldert ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Ze is opgedragen aan Maria maar ook wel ter nagedachtenis van Burggraaf De Lantsheere, die in het naburige kasteel woonde en 22 jaar burgemeester van Meldert is geweest. “Op zich is het beeld van de Onze-Lieve-Vrouw van de Bijstand, die steeds afgebeeld wordt in een donkerrood gewaad met een blauwe mantel en sluier, niet echt waardevol”, vertelt Marleen. Toch heeft het voor heel wat mensen zoals de peter van de kapel en de buurtbewoners een emotionele waarde.

Zoektocht zonder resultaat

Enkele mensen, waaronder Marleen zelf, sprongen reeds op de fiets om de velden af te speuren. “Mogelijk is dit niet een ‘echte diefstal’ aangezien het beeld een beperkte waarde heeft. Mogelijk is dit eerder een kwajongensstreek en heeft men het beeld nadien gedumpt. Helaas leverde dit nog geen resultaat op.”

Wie tips heeft, kan dus terecht bij Marleen die het opsporingsbericht op Facebook plaatste. “Maar ook een rechtstreekse oproep aan de dader(s): breng het beeld terug. Dat kan anoniem aan de kapel, bij mezelf of bij Pierre Ottenburg die peter is van de kapel. Als de dader(s) het beeld terug brengt voor het eind van de maand, stappen we niet naar de politie en geven we aan de diefstal geen enkel gevolg meer. Indien niet, zijn we genoodzaakt om andere stappen te ondernemen.”