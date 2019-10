Oppositie klaagt: “Verdoken belastingverhoging via kadastraal inkomen” Christian Hennuy

14 oktober 2019

11u22 4 Hoegaarden In veel gemeenten gaat men er prat op dat de belastingen niet verhogen, zo ook in Hoegaarden waar de personenbelasting behouden blijft op 7,5 en de grondbelastingen op 1250 opcentiemen. Maar door een herschatting van het kadastraal inkomen zullen toch heel wat mensen meer belastingen betalen. Het gemeentebestuur heeft meerderheid tegen oppositie beslist om hiervoor een beroep te doen op samenwerking met IGO. “Een verdoken belastingverhoging”, klinkt het bij de oppositie.

‘De laatste perequatie (herziening, red.) van de kadastrale inkomens dateert van 1975. Daardoor kennen veel huizen een relatief lage onroerende voorheffing. Het kan dus interessant zijn om de belastbare basis van de kadastrale inkomens (KI) te verhogen of te laten herschatten. Sinds 1975 zijn er immers al heel wat woningen verbouwd met mogelijk een waardevermeerdering als gevolg.’

“Dit betekent dat heel veel mensen een normaal bedrag van onroerende voorheffing betalen, maar dus ook dat er relatief veel eigenaars een te laag bedrag aan onroerende voorheffing betalen, wat dus onrechtvaardig is”, aldus de uitleg van de bestuursmeerderheid. Een samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van een aanwijzend schatter kadastraal inkomen (ASKI), uitgevoerd door IGO div, werd hiervoor goedgekeurd, tegen de zin van de Gewoon Wit, N-VA en Sp.a oppositie in.

“Het gaat om een verdoken belastingverhoging. De belastingvoet blijft dezelfde, maar het referentiebedrag zal verhogen, waardoor de mensen meer betalen. Er staat in de overeenkomst dat die IGO – schatters de toelating krijgen om de woningen te betreden, men kan ze dus niet weigeren. Het zijn geen beëdigde ambtenaren en de belastingvoet zal uiteindelijk door het kadaster vastgelegd worden. Ik had veel liever gehad dat beëdigde ambtenaren de vaststellingen gaan doen. Nu gaat het om mensen van IGO en dat is een opleidingsproject. Mensen blijven daar niet, maar worden naar andere jobs begeleid. Continuïteit en objectiviteit in de vaststellingen zijn dan ver te zoeken”, aldus Herwig Princen van Gewoon Wit.

Schepen voor Financiën Hans Decoster (CD&V) antwoordde hierop dat de mensen van IGO slechts een filter zijn, maar dat de beslissing bij het kadaster ligt.