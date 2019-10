Opening van twee trage wegen in ruilverkaveling Christian Hennuy

17 oktober 2019

11u59 0 Hoegaarden Op zaterdag 19 oktober worden in Hoxem en Kumtich twee extra trage wegen heropend tijdens de ‘Dag van de trage weg’ door de Vlaamse Landmaatschappij, samen met de gemeenten Tienen en Hoegaarden, in de ruilverkaveling Willebringen. Het gaat om twee oude holle wegen.

De holle wegen, die de laatste decennia volgestort werden met allerhande afval zijn geruimd en in hun oude staat hersteld. Hierdoor ontstaan twee nieuwe trage wegen: de eerste aan de Doornestraat in Hoxem-Hoegaarden, de tweede op de Kapittelberg in Kumtich.

De opening gaat van start om 14 uur aan de Lourdeskapel aan de Doornestraat in Hoxem. Van daar wordt door de eerste holle weg gewandeld om vervolgens aan de Kapittelberg in Kumtich de tweede holle weg in te wandelen. Dit gebeurt dan omstreeks 15 uur. Bij beide wegen wordt een woordje uitleg gegeven door de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeenten Tienen en Hoegaarden.