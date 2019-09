Openbaar onderzoek rond inplanting OKAY –warenhuis Christian Hennuy

16 september 2019

Van 19 september tot 18 oktober loopt het openbaar onderzoek i.v.m. de omgevingsvergunning aangevraagd door de Colruyt Group voor de inplanting van een nieuw handelspand OKAY, met parking, op het terrein van de huidige toonzaal van de houthandel Vandermolen.

In 1958 kwam de Houthandel Vandermolen van uit Bost, naar de Stoopkensstraat in Hoegaarden. In 1973 ging aan de hoek van de Stoopkensstraat – Tiensestraat, op de terreinen van de voormalige boerderij ‘Den Enghel’, de doe-het-zelf toonzaal open, een honderdtal meter van het bedrijf verwijderd. De firma Vandermolen heeft ondertussen de bouwvergunning afgeleverd gekregen voor een nieuwe toonzaal, aan de houthandel zelf in de Stoopkensstraat. Op de terreinen van hun huidige toonzaal en omgeving komen een OKAY-warenhuis, en een aantal nieuwe woningen.

Want door een aan de Colruyt gelinkte andere vennootschap wordt eveneens een aanvraag ingediend tot renovatie van de voormalige brouwerijhoeve ‘Den Enghel’, tot twee commerciële ruimten en twee meergezinswoningen en de nieuwbouw van twee eensgezinswoningen en één meergezinswoning. Het Okay-project zou over twee jaar klaar zijn.

“Er wordt nog een schuur afgebroken achter de huidige toonzaal, zodat de nieuwe OKAY-winkel en parking veel verder achteruit gaan, dan nu het geval is. Tussen Den Enghel en het restaurant komt een nieuwbouw, en aan de straatkant vooraan, waar nu de inrit is, komt ook een nieuwbouw”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (CD&V)