Openbaar onderzoek fietspaden Goetsenhovenstraat Christian Hennuy

14 oktober 2019

11u17 3 Hoegaarden Na de infovergadering over het dossier fietspaden in de Goetsenhovenstraat in Outgaarden op 17 juni, loopt nu het openbaar onderzoek tot 7 november.

De gemeenteraad keurde op 10 september het rooilijn- en innameplan Hoegaarden 3de afdeling sectie E betreffende de Goetsenhovenstraat principieel goed. Hierover wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het dossier ligt tot en met 7 november ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken op het gemeentehuis van Hoegaarden, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en dinsdagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur.

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben omtrent dit ontwerp worden verzocht deze uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk via een aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het gemeentebestuur, Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden.