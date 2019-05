Open deur in tuin van Eddy en Nadine Christian Hennuy

22 mei 2019

13u21 0 Hoegaarden Op zaterdag 1 en zondag 2 juni stellen Nadine Delestinne en Eddy Vermaelen hun tuin open in organisatie met VELT, aan de Jules Lowetlaan 23 in Hoegaarden. De tuin is beide dagen open van 13 tot 20 uur.

De vijvers brengen volop leven in de tuin. Salamanders, kikkers, padden en vogels waaronder de ijsvogel zijn vriend aan huis. Beschuttingsplekjes in de houtenwal en een natuurlijk bosje geven nestgelegenheid voor vogels en egels. Er wordt creatief en speels gebruik gemaakt van natuurlijke en recuperatiematerialen in de ganse tuin. Alles werd met tweedehandsmateriaal gemaakt. In de bio-moestuin wordt op hoogte geteeld, makkelijk in onderhoud en rugvriendelijk. Honingbijen zorgen voor de bevruchting en een vrolijk gezoem in de tuin. Wilde bijen krijgen eveneens een woonplaatsje. Er is ook een fruittuin met enkele hoogstammen en kleinfruit. Op beide dagen is er een infostand over honingbijen, drankenstand met zelfgemaakte limonade en fruitwijnen en doorlopend geleide rondleidingen met info over de moestuin, de honingbijen en het ecologisch onderhoud. Op zondag 2 juni is er een workshop ‘zaadbommetjes maken’ door Leuven Bee-friendly, doorlopend van 14.30 uur tot 17 uur. Er komt ook een fietstocht langs uitgestippeld door de afdeling Tienen langs vijf tuinen in de omgeving. Info: https://www.velt.nu/ecotuindagen/eddy-en-nadine?from=search