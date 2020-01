Op naar de 30ste Holle Wegen Jogging Christian Hennuy

18 januari 2020

10u48 0 Hoegaarden De Holle Wegen Jogging was in 2019 aan de 29ste editie toe en thans blikt de organisatie vooruit naar de 30ste editie van dit jaar. “Dit jaar wijzigen we niets aan parcours en vertrekuren”, aldus Michel Evers op de bedankingsreceptie voor de medewerkers.

De Holle Wegen Jogging is gegroeid uit loopinitiatieven van de Hoegaardse jeugdhuizen ’t Paenhuys en de Klup, en wordt georganiseerd door Hoegaarden Sport, een feitelijke vereniging die gesteund wordt door beide jeugdhuizen. De bedankingsreceptie en tegelijk nieuwjaarsreceptie vond dit jaar plaats in het Paenhuys.

“We konden vorig jaar rekenen op 800 deelnemers in alle categorieën samen en de organisatie verliep nagenoeg perfect, zowel de opbouw als de afbraak, met dank aan de talrijke medewerkers. We hebben dit jaar weer met wespen moeten afrekenen en daar gaan we in de toekomst nog meer werk van maken.”

“We hebben heel wat medewerkers, maar we hebben er ook al heel wat verloren, o.a. onze presentator Freddy Mannaerts vorig jaar. We kijken uit naar de nieuwe editie, de 30ste. We gaan niets veranderen aan het concept. We hopen dat er nieuwe mensen bijkomen om dit initiatief daarna verder te zetten”, aldus Michel Evers, één van de verantwoordelijken.