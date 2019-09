Op naar 30ste editie van Holle Wegen Jogging Christian Hennuy

21 september 2019

De 29ste editie van de Holle Wegen Jogging in Hoegaarden werd weer een schot in de roos, met in totaal meer dan 700 lopers, alle categorieën met jeugdlopen inbegrepen. Er werd al onmiddellijk afspraak gegeven voor de jubileumeditie volgend jaar. Enige tegenvaller was weer een wespenplaag ter hoogte van het Schoor, ondanks alle voorafgaande controles.

Alleen de lopers van de 14 kilometer loop hadden last van de wespen – volgens de meeste deelnemers hoornaars - na een zestal kilometer in het Schoor. De organisatie was er onmiddellijk bij, en een aantal lopers moesten een ommetje maken rond de nesten. Een 20-tal atleten moesten in de Hoegaardse sporthal verzorgd worden door het Rode Kruis, toch minder dan vorig jaar. “De omloop was nochtans op voorhand gecontroleerd. Maar na de wespenplaag van vorig jaar had het Rode Kruis voldoende producten bij om de atleten te verzorgen”, aldus organisator Michel Evers.

Aan de grote joggings namen in totaal 590 lopers deel. Opvallend dat er heel wat atleten vooraf inschreven, maar niet kwamen opdagen. Het mooie weer zeker. Het Joggers Team Tienen had het grootste aantal deelnemers aan de start. Opvallende deelnemers waren Karen Van Audenhaege en Jeroen Van Goey uit Gent, die samen met hun anderhalf jaar zoontje Lander in een karretje de 14 kilometer liepen. “Dit parcours paste hier perfect voor. We liepen ooit al een halve marathon met Lander”, aldus de fiere ouders.

De podiumceremonie werd geleid door Guy Caubergs, één van de initiatiefnemers van de jogging 29 jaar geleden, en door Gaston Roelants, gouden medaille in Tokyo in 1964, en peter van de organisatie. Winnaar van de 14 km werd Jan De Maerschalck bij de mannen en Jolien Vandemoortele bij de dames. De 9 km werd gewonnen door Bert Struys bij de mannen en Vicky Vanluyten bij de vrouwen. Laureaten op de 5 kilometer waren Bart Vandenbosch en Shana Imbrechts.