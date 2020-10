Ook de begraafplaatsen in Hoegaardse deelgemeenten worden onder handen genomen Christian Hennuy

11u10 0 Hoegaarden Op het kerkhof van Hoegaarden is men al enkele weken aan het werk met vrijwilligers. Er werden peters en meters gevonden voor het onderhoud en weldra starten ook de werken aan de begraafplaatsen in de deelgemeenten.

Schepen voor Begraafplaatsen Filip Havet: “Op zaterdag 10 oktober komen we om 9 uur nog eens samen om te werken op het kerkhof van Hoegaarden, dan zullen we daar ongeveer klaar zijn. Ondertussen zijn in Hoxem ook al mensen gestart met het schoonmaken van de begraafplaats, maar daar is nog niet over gecommuniceerd. Op zaterdag 17 oktober trekken we dan naar Outgaarden, en daarna naar Meldert. Maar Meldert heeft een eigen werkploeg.”

In Meldert zet ‘Meldert Leeft’ de schouders onder dit initiatief. Op zaterdagen 24 en 31 oktober wordt er gewerkt om alles proper te maken tegen Allerheiligen, van 9 tot 12 uur. Materiaal zal aanwezig zijn. Er is koffie en er wacht ook een verrassing.