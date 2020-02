Ontspanningskring organiseert kaarttornooi op 50ste verjaardag Christian Hennuy

13u09 0 Hoegaarden Kaartclub Ontspanningskring Hoegaarden viert dit jaar de 50ste verjaardag. Momenteel loopt in het Kouterhof in Hoegaarden een kaarttornooi Boomke Wies, gespreid over zes dinsdagen. De eerste daarvan is al achter de rug. “We zijn meteen gestart met 16 kaarttafels. Dat is het gemiddelde dat we gespreid over het hele tornooi aanhouden”, aldus Jacky Struyven, secretaris-penningsmeester van de Ontspanningskring.

“We zijn met de Ontspanningskring gestart in 1970, eerst met de organisatie van toeristische autozoektochten. Die hebben we georganiseerd tot in 1986, maar toen schakelden we over naar kaarten, eerst in zaal Cerkel, maar in 1990 al naar de sporthal, wegens te veel deelnemers. In de sporthal hebben we ooit een record van 148 kaarttafels gehaald. Daarna is dat langzamerhand verminderd. Heel wat oudere deelnemers vielen weg en er kwamen geen jongeren meer bij. In 2014 zijn we gestopt met de organisatie van de grote tornooien”.

“Maar we organiseerden ondertussen al kaartspelen gespreid over 7 weken, eerst in de kantine van de sporthal, en nu al voor het negende jaar in het Kouterhof. Ook dit jaar hebben we een kaarttornooi gespreid over zes dinsdagen, waar de beste vier resultaten tellen. De laatste dinsdag is een losse wedstrijd met de prijsuitreiking. Later op het jaar zullen we nog uitgebreid onze 50ste verjaardag vieren”, besluit Jacky, toch de drijvende kracht achter de kaarttornooien.

Het kaarttornooi ‘Boomke Wies’ loopt nog op dinsdagen 3, 10, 17 24 en 31 maart, telkens met inschrijving van 18 tot 20 uur. Op dinsdag 7 april is er de laatste wedstrijd met prijsuitreiking. Deelname per avond kost 12 euro, vier consumpties inbegrepen.

Info: www.boomkewies.blogspot.com