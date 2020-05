Ontdek met het Davidsfonds de tien kapellen van Meldert Christian Hennuy

24 mei 2020

11u11 2 Hoegaarden Davidsfonds Hoegaarden neemt je deze zomer mee naar het klein religieus erfgoed in eigen gemeente: de kapellen. De vereniging bezorgt meerdere gidsen met plannen over luswandelingen waarbij wandelaars dit klein verborgen erfgoed, individueel, kunnen leren kennen. Meldert komt eerst aan de beurt.

De gemeente Hoegaarden en Erfgoed Hoegaarden hebben een inventaris van de kapellen gemaakt: veldkapellen, boomkapellen, gevelkapellen, bronkapellen, grote en kleine in alle formaten. De resultaten van het project ‘Kapellekesbaan’ kan men bekijken op de website www.kapellekesbaan.be.

De eerste deelgemeente die het Davidsfonds in de kijker plaatst is Meldert, waar men kennis kan maken met tien kapellen. Men kan de wandeling downloaden via www.kapellekesbaan.be , geprint gaan afhalen op het toeristisch infopunt aan de Houtmarkt in Hoegaarden of aanvragen via hoegaarden@davidsfonds.net .

Davidsfonds diende noodgedwongen de tocht naar Scherpenheuvel af te gelasten, maar als de coronamaatregelen het toelaten, zou de tocht gepland worden op 15 augustus.