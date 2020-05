Ontdek de kapellekesbaan vanuit uw kot Christian Hennuy

14 mei 2020

11u49 0 Hoegaarden Omdat wandelaars in deze coronatijd graag iets nieuws in eigen buurt ontdekken, hebben de Toeristische dienst van Hoegaarden en de vzw Hoegaards Erfgoed al alle kapellen met hun locatie en foto’s op de website van de kapellekesbaan gezet. Ontdek de kapellen ‘vanuit je kot’ is het motto.

De Kapellekesbaan in Hoegaarden is een gemeentelijk erfgoedkundig en toeristisch project in samenwerking met de vzw Hoegaards erfgoed. Het project kadert binnen het Europese plattelandsprogramma Leader Hageland.

Meer dan 40 kapellen werden op het grondgebied van Hoegaarden geïnventariseerd: veldkapellen, boomkapellen, gevelkapellen, een bronkapel, tekens van een vroegere volksdevotie op het platteland. Het is klein landelijk erfgoed dat een wandeling kan opfleuren. “Vrijwilligers maakten de inventaris op en maakten foto’s van elke kapel. De verhalen rond de kapellen worden nog verzameld. In Meldert zijn we hiermee al ver gevorderd. We doen hierbij nog een oproep voor wie bepaalde informatie of verhalen over een kapel heeft”, aldus schepen voor Cultuur Marleen Lefevre.

Men kan deze kapellen nu ontdekken op de website www.kapellekesbaan.be door hier te klikken. Men kan er daarna naartoe wandelen of fietsen.

Zomerwandelingen

Tezelfdertijd speelt Davidsfonds Hoegaarden in op dit project met hun ‘Zomerwandelingen langs kapellen’. Zij zullen vanaf half mei regelmatig langs deze kapellen individuele wandelingen per deelgemeente lanceren. De eerste zomerwandeling vindt plaats in Meldert, daarna komt Outgaarden aan bod. Een aantal Hoegaardse greeters ontwikkelen momenteel een fotozoektocht langs kapellen.

Info Kapellekesbaan: schepen Marleen Lefevre, 0474/86.09.15