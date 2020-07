Ontbijt ‘aan huis’ afgelast Christian Hennuy

28 juli 2020

12u33 0 Hoegaarden Wegens de verstrengde coronamaatregelen kan in Hoegaarden het Ontbijt met de Burgemeester, gepland op zondag 30 augustus, in de formule ‘aan huis’, niet doorgaan.

CD&V-voorzitter Willy Lambrechts kwam, na overleg, tot deze conclusie: “Samengevat dienen wij onze contacten fors te verminderen en samenkomsten worden beperkt tot maximum tien personen, evenementen uitgezonderd. Ik meen dat de voorbereiding van ons Ontbijt, op zaterdag 29 en zondag 30 augustus, niet langer kan worden verantwoord.”

“We zouden daar uren samen moeten komen in een lokaal en dit met 30 tot 40 personen. Bovendien worden de voorafgaande aankopen ook sterk bemoeilijkt. In je eentje alles inkopen, en dat binnen de dertig minuten, is onmogelijk. We kunnen niet anders dan de voorbereidingen, en dus ook de kaartverkoop, stop te zetten,” aldus Willy.

Wie kaarten voor het Ontbijt heeft gekocht, of een bijdrage heeft gestort, krijgt dat terugbetaald.