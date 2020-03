Onduidelijkheid over verslagen over bevorderingen en personeelsformatie Christian Hennuy

17 maart 2020

15u59 2 Hoegaarden In december vorig jaar keurde de gemeenteraad meerderheid tegen oppositie de aanpassing van de personeelsformatie van de gemeente goed. Oppositieraadslid Herwig Princen (Gewoon Wit) vond nu tegenstrijdigheden hierover in verband met de houding van de syndicaten, in twee officiële verslagen, en bracht dit op de jongste raadszitting.

De wijziging van de personeelsformatie en de aanpassing van het organogram zorgde bij de jaarwisseling voor heel wat wrevel bij het personeel van de gemeente, omdat een paar personeelsleden promotie kregen en anderen niet. Zoveel wrevel dat heel wat personeelsleden niet kwamen opdagen op de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel.

In december stemde de voltallige oppositie van Gewoon Wit, N-VA en sp.a tegen omdat dit het evenwicht binnen het personeel zou verstoren. Herwig Princen vond nu een tegenstrijdigheid in de verslagen en wilde duidelijkheid.

In het verslag van de gemeenteraad van 17 december 2019 staat ‘dat het syndicaal overleg geen bezwaar had tegen de hogere inschalingen van bepaalde functies’. In het protocol akkoord van 13 november 2019 met de syndicaten over de personeelsformatie staat: ‘zowel ACV openbare diensten als ACOD gaan principieel niet akkoord omdat er teveel afbouw is van statutaire functies’.

“De syndicaten vinden dat we afbouw doen aan statutaire functies, maar ze gaan wel akkoord met de bevorderingen”, aldus de uitleg van burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) op de raadszitting.