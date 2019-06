Onderzoek naar kernen Outgaarden en Meldert Christian Hennuy

13 juni 2019

Er bestaat een strategisch project Getestreek en het provinciebestuur Vlaams-Brabant voorziet als onderdeel van dit strategisch project een budget van 120.000 euro voor het opstellen van een streekoverkoepelende visie voor dorpskernversterking. In deze onderzoeksopdracht is voor elke deelnemende gemeente één kern opgenomen die onderzocht wordt. Voor Hoegaarden is dat het hoofddorp Hoegaarden. De gemeente Hoegaarden kan de bovengenoemde onderzoeksopdracht uitbreiden met een onderzoek van de kernen Outgaarden en Meldert. De meerkost hiervan is 18.258,90 of 9.129,45 euro per kern. Hoxem kon niet opgenomen worden, want dat is een gehucht, geen deelgemeente. Oppositieraadslid Herwig Princen (Gewoon Wit), vroeg op de jongste raadszitting wat de meerwaarde kan zijn van dergelijke onderzoeksopdracht. “Wat kunnen die ambtenaren meer weten dan wij? We hebben toch een ruimtelijk structuurplan”, aldus Princen. Schepen Marleen Lefevre (CD&V), gaf uitleg: “Meergezinswoningen mogen niet in een deelgemeente, volgens het structuurplan, maar we hebben daar toch grote hoeves, waar het misschien wel in zou kunnen. Er zou ook een kinderopvang kunnen komen, terwijl dat normaal alleen in de kern Hoegaarden kan. Dat kan deze studie uitwijzen, en de plannen zullen toegelicht worden bij Gecoro”.