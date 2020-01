Objecten museumcollectie moeten weg uit De Polder Christian Hennuy

17 januari 2020

09u59 0 Hoegaarden De huidige generatie kent het Nieuwhuys in Hoegaarden als de bloeiende horecazaak en brouwerij van Jan Dewachter en Mieke De Backer, maar de oudere Hoegaardiers spreken nog steevast over het ‘museum’, omdat van 1965 tot 2001 in het Nieuwhuys, het oudste huis van Hoegaarden, een heemkundig museum gevestigd was. Al na de sluiting in 2002 werd de museumcollectie verspreid en de vzw Hoegaards Erfgoed laat weten dat nu ook het depot van de vereniging in het gemeentelijk magazijn ‘De Polder’ ontruimd wordt.

“Het voormalige museum ’t Nieuwhuys ontving objecten van families, verenigingen en bedrijven door aankoop, schenking of door bruikleen. Nog voor de opheffing van het museum keerde een deel van de collectie terug naar sommige eigenaars. Toen het privé gebouw werd verkocht en herbestemd, zijn objecten verspreid, o.a. op tentoonstelling in het Kapittelhuys en in depot in De Polder. Bij gelegenheid werd een deel benut voor tijdelijke tentoonstellingen. Smeedwerk en schilderijen zijn gebruikt in het Kapittelhuys, het gemeentehuis, en de alambic in het Nieuwhuys. Wegens de inrichting van klaslokalen in het gemeentegebouw De Polder dient ons depot aldaar nu te worden ontruimd. Enkele voorwerpen worden overgebracht naar de huidige vergaderlokalen van de vzw Hoegaards Erfgoed in Het Schip, andere objecten van de Confrerie der Vijf Geslachten naar de Paradijshoeve en andere worden in bruikleen gegeven bij de Vereniging voor het bevorderen van het Belgisch Trekpaard. Extra relicten uit de opgravingen in het Kluisveld uit 1985 worden verzameld in zaal Grand Cru van het gemeentehuis. Voorwerpen zonder bestemming worden verzameld bij de ondervoorzitter in het Cruysblok, de hoeve aan de hoek van de Tommestraat en de Doelstraat”, aldus een mededeling van de vzw Hoegaards Erfgoed.

Museum van 1965 tot 2001

In 1965 opende museum ’t Nieuwhuys de deuren. Het was ontstaan door de heroprichting van de familiegilde Van Nerum in 1961. Oude voorwerpen van de familiegilde werden in een tentoonstelling bijeengebracht, en toen wenste ouderdomsdeken Julien Van Nerum dat in zijn huis, na zijn dood, een museum zou ingericht worden. In 1964 gebeurden restauratiewerken met in augustus de eerste steenlegging. In mei 1965 opende het museum de deuren, en werd in 1967 een vzw. Hubert Van Nerum, zoon van Julien, werd de beheerder van ’t Nieuwhuys, waar ook een taverne aan vast was.

In 1982 hoorde museum ’t Nieuwhuys bij de 15 meeste bezochte musea in Brabant, met 20.000 bezoekers. In 1988 werd het Nieuwhuys omgevormd tot biermuseum, maar de officiële inhuldiging gebeurde pas in 1990, bij het 25-jarig bestaan van het museum.

Na het overlijden van Hubert Van Nerum stond het Nieuwhuys in 1995 plots te koop, maar de gemeente was niet geïnteresseerd in de aankoop ervan. Even dreigde het museum te verdwijnen, maar de nieuwe eigenaar Hoegaardier Jos Cauwberghs liet het museum verder bestaan. In het jaar 2000 werd 35 jaar heemkunde in Hoegaarden gevierd. Er waren toen al 1126 groepen ontvangen en rondgeleid, er werden 221 tentoonstellingen georganiseerd, en er waren 122 heemkundige publicaties, tijdschriften niet meegerekend.

Maar in 2000 zag museumuitbater Jos Cauwberghs het niet meer zitten en in oktober 2001 werd het gesloten. Het pand werd in 2002 gekocht door Jan Dewachter en Mieke De Backer, maar plaats voor een museum was er niet meer.