Nog geen testen voor wzc Villa Hugardis Christian Hennuy

09 april 2020

10u06 0 Hoegaarden Op dit ogenblik zijn er nog geen coronatesten voorzien voor woonzorgcentrum Villa Hugardis in Hoegaarden. Ze stonden niet op de eerste lijst, noch voor de woonzorgcentra waar personeel en bewoners worden getest, noch op die voor alleen de bewoners.

Vorige week meldde schepen voor Sociale Zaken Filip Havet ons nog dat er geen enkele zieke was in het rusthuis, maar dat wel één personeelslid preventief thuisbleef omdat die gevoelig is aan longaandoeningen.

Maar op dit ogenblik wordt er niet meer gecommuniceerd, of nog alleen via de algemeen directeur Bart Hendrix. “De testen zijn slechts in enkele woonzorgcentra aangekomen. De rest moet nog volgen. Daar zullen wij wel bij zijn. Trouwens, als die testen er zijn moeten ze daarna nog afgenomen worden dor bevoegde instanties.”

“Over de toestand in het woonzorgcentrum willen we niets meer zeggen. We willen verder werken in de luwte. De bewoners en hun familie weten wat ze moeten doen. Als we nu zouden meedelen dat er niemand zie is, kan dat tegen morgen anders zijn. Dus doen we het niet meer”, aldus Bart Hendrix

Ondertussen doet de gemeente wel een oproep tot mensen met kinderen om langs het woonzorgcentrum Villa Hugardis te wandelen, want daar zijn beertjes verstopt voor de kinderen.