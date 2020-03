Nog even wachten op versnipperpark Christian Hennuy

04 maart 2020

14u47 2 Hoegaarden Sinds begin dit jaar is het containerpark van Hoegaarden gesloten en zijn de inwoners aangewezen op 11 DifTar-gewichtsparken uit de regio, voor de Hoegaardiers in eerste instantie dat van Tienen. Ondertussen is het nog even wachten op het versnipperpark.

Het oude containerpark van Hoegaarden is een paar maanden na de sluiting bijna volledig opgeruimd door Ecowerf. De aanvraag voor een versnipperpark op dezelfde locatie is gebeurd en er werd subsidiëring voor aangevraagd, door de gemeente.

“De goedkeuring is er nog niet, maar we verwachten dat het in orde komt. We gaan hier houtsnippers inzamelen uit heel de Getevallei. Wij houden ondertussen ook al onze houtsnippers bijeen. De snippers worden gesorteerd in drie fracties: heel grof, minder grof en dunne fracties. De grofste fractie wordt o.a. gebruikt voor pellets, de fijnste voor biomassa. Met die biomassa zullen we de gebouwen van het Vinne in Zoutleeuw kunnen verwarmen. Wij zullen dat als gemeente ook kunnen aanbieden aan de andere gemeenten uit de regio”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers. (CD&V)