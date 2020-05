Nog even wachten op ondergrondse glascontainers Christian Hennuy

19 mei 2020

11u07 1 Hoegaarden In het plan van de doortocht door Meldert wil EcoWerf ook de glasbollen aan de Sint-Laurentiusstraat ondergronds brengen, maar op dit ogenblik zit het dossier vast.

Het zou gaan om twee ondergrondse glascontainers. “Die ondergrondse containers zitten mee in het plan voor de doortocht van Meldert, maar dat is nog niet in uitvoering. Het is nog wachten hoe het definitieve ontwerp er zal uitzien. Voorlopig ligt alles stil, omdat er nog een beslissing moet komen over de plaats van het zuiveringsstation, achteraan in de Molenstraat”, aldus Jean-Pierre Taverniers (CD&V), burgemeester van Hoegaarden.

Het dossier van de doortocht door Meldert met de Sint-Ermelindisstraat en de Kerselaarstraat is er één dat in handen ligt van verschillende instanties, o.a. bij Aquafin. De aansluiting van andere straten daarop is voor de gemeente en dat gebeurt via Infrax. Voor de gescheiden rioleringen moet men vertrekken aan het zuiveringsstation op het laagste punt, en dan wordt er naar boven toe gewerkt. De totale investering voor het hele dossier bedraagt ongeveer 1 miljoen euro. De locatie voor het zuiveringsstation is voorzien achter in de Molenstraat, maar er was een bezwaar van een bewoner en zelfs de gouverneur is komen bemiddelen. Ondertussen is die beslissing nog steeds niet gevallen.