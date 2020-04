Nog even wachten om herstart visserij aan te kondigen Christian Hennuy

29 april 2020

10u20 0 Hoegaarden De Grand-Pont vissers van Hoegaarden die op de gemeentelijke visvijver van Hoegaarden vissen hervatten normaliter op 4 mei weer hun activiteiten. “Toch wacht ik nog tot vrijdag om te zien wat de laatste beslissingen van de Veiligheidsraad zijn, vooraleer het op onze website aan te kondigen. Er is nog te veel onzekerheid”, zegt voorzitter Philippe Smets.

De Grand-Pontvissers vissen zowel op de gemeentelijke visvijver, die trouwens op Waals grondgebied ligt, als op de Grote Gete. “Op dit ogenblik hou ik mij alleen bezig met het weer opstarten van de visserij op de vijver. Er is nog veel onduidelijkheid. Wij hebben niet alleen leden uit het Tiense, maar ook veel uit Wallonië en zelfs uit Antwerpen. Gaan de mensen zich van zover mogen verplaatsen? Soms moeten ze meer dan 25 kilometer rijden. Daarom wacht ik zeker tot vrijdag, voor de definitieve aankondiging”, zegt Philippe Smets.

De Gran-Pont Vissers zijn er nochtans klaar voor. “Toen het visverbod op 13 maart inging, heb ik die dag wel enkele vissers moeten wegjagen, maar sindsdien werd alles goed gerespecteerd. Alle twee dagen is er controle geweest en ook de politie ging regelmatig langs. Er zijn ook geen problemen geweest qua vissterfte. Er was voldoende vers water en we hebben steeds één van de verluchters laten werken. We hebben bovendien nog 650 kilogram extra vis uitgezet”, besluit Philippe Smets

Info: www.grandpontvissers.be