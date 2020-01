Nieuwjaarsreceptie Dorpscomité als politiek statement Christian Hennuy

03 januari 2020

12u24 2 Hoegaarden Het Dorpscomité van Outgaarden nodigt iedereen uit op de nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari van 11 tot 14 uur. Wegens de sluiting van de kerk worden in de pastorietuin in de Kerkstraat 19 enkele tenten opgeslagen voor de receptie, die vorig jaar nog plaatsvond in de kerk. Het Dorpscomité wil duidelijkheid over kerk en pastorie voor eind januari. Zo niet, volgen andere acties.

Het nieuws sloeg in als een bom bij de tweede participatieronde voor het meerjarenplan begin oktober. De verkoop van enkele gemeentelijke gebouwen kwam op de agenda, zoals het kapittelhuis, de pastorie van Outgaarden, en later kwam daar nog de kerk van Outgaarden bij. In september vorig jaar werd de kerk al gesloten om veiligheidsredenen. Al deze plannen in Outgaarden leidden tot actie bij de bevolking en er werd uitgepakt met een petitie, die op 17 december aan het bestuur werd overhandigd.

Statement

Het Dorpscomité dankt nu bij de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie de bevolking om massaal naar de gemeenteraadszitting van 17 december gekomen te zijn, waar het meerjarenplan meerderheid (CD&V) tegen oppositie (Gewoon Wit – N-VA – Sp.a) werd goedgekeurd en maakt tegelijk een duidelijk statement.

“Onze voorzitter heeft daar duidelijk de bezorgdheid geuit om de enige plaats waar nog iets kan georganiseerd worden te verkopen en hij heeft het jarenlange anti-Outgaarden beleid van het gemeentebestuur aangeklaagd. Hopelijk is de boodschap aangekomen. Minutenlang was er applaus en een zwijgende meerderheid”.

Amper beweging

“Volgens de burgemeester is er nog amper beweging in Outgaarden met slechts twee verenigingen. Je moet maar durven. Sinds de verkoop van het oude gemeentehuis: KVLV weg, kookmannen weg en de verplichte verhuis naar het Paenhuys van andere verenigingen. Bovendien durft men zeggen dat men al veel geïnvesteerd heeft in Outgaarden. Wat gebeurde er met het geld van de verkoop van het gemeentehuis en waar gaat het geld van de erfpacht van het voetbalterrein, of de verkoop van de bouwplaatsen op de voetbalparking naartoe?”

“Op de genoemde gemeenteraad deed de oppositie een klein duitje in het zakje, de meerderheid zweeg in alle talen. Gelukkig zijn we niet rancuneus, maar we toch zullen we de inwoners van Outgaarden te gepasten tijde blijven informeren over de gang van zaken. Dit in schril contrast met de communicatiepolitiek van de beleidvoerende gemeentelijke instanties. Indien we tegen einde januari geen duidelijk antwoord hebben, gaan we over tot andere acties”, aldus het Dorpscomité dat rekent op een grote opkomst op de nieuwjaarsreceptie van zondag 12 januari.

Het Dorpscomité kondigt alvast het kermisontbijt aan op zondag 31 mei en de dorpsfeesten op zaterdag 1 augustus.

