Nieuwe verlichtingsmasten voor tweede voetbalveld Christian Hennuy

09 oktober 2019

14u58 0 Hoegaarden Het tweede voetbalveld van SC Out-Hoegaarden op het gemeentelijk sportcomplex krijgt vier nieuwe verlichtingsmasten. De gemeente keurt hiervoor een speciale toelage van 20.000 euro goed, voor de voetbalvereniging.

Bij de laatste storm is één van de verlichtingsmasten omgewaaid en is een tweede mast in zeer slechte toestand geraakt. “Om de juiste lichtverdeling te krijgen is het best dat we de vier palen vernieuwen en meteen verled’en. Eén mast vervangen met andere lampen zou nog donkere vlekken geven op het veld”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Het gaat om de masten van het grasvoetbalveld achter de sporthal.

De gemeente kent een toelage toe van 20.000 euro aan voetbalclub SC Out-Hoegaarden, die zelf instaat voor de vernieuwing en het resterende bedrag. De totale kostprijs wordt geraamd op 40.000 euro. De voetbalvereniging moet eerst de werken laten uitvoeren en kan dan pas beroep doen op de toelage. Andere verenigingen die eenzelfde probleem kennen met hun masten, zullen ook beroep kunnen doen op een toelage.