Nieuwe vergunning voor sociale woningen aan oude rusthuis Christian Hennuy

27 augustus 2020

15u09 1 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden heeft een vergunning afgeleverd aan CNUZ, de sociale huisvestingsmaatschappij, voor de bouw van 24 sociale woningen aan het voormalige rusthuis in de Tiensestraat in Hoegaarden. Het gaat om 16 nieuwbouwappartementen en 8 appartementen in het voormalige hoofdgebouw met kapel.

Deze nieuwe vergunning was nodig omdat de vorige bouwvergunning verlopen was. Jason Jonckers, hoofd van de technische dienst van CNUZ: “De omgevingsvergunning wordt vandaag nog uitgehangen. Het gaat om dezelfde vergunning als de vorige en om hetzelfde aantal woningen. De bedoeling is zo snel mogelijk met de nieuwbouw te starten. We verwachten geen problemen meer. We zijn nog in gesprek met de buren, maar garanties kunnen we uiteraard niet geven”. De vorige pogingen om nieuwe sociale appartementen te bouwen werden door diverse procedures tegengehouden.

Beroep aangetekend

Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te realiseren. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, onder andere bij de Raad van Vergunningsbetwistingen die alle argumenten van het beroep in april 2017 verwierp, maar toch ging de buurman nog in Cassatie bij de Raad van State. De Raad van State heeft dit beroep in april 2018 verworpen.

In april 2019 werden eindelijk de werken gestart, maar stopgezet in september 2019, omdat de advocaat van CNUZ de aannemer verkeerd over verplichte aanvangsdatum van de werken had ingelicht, en zo de bouwvergunning verlopen was. Vandaar dat er nu een nieuwe vergunning aangevraagd werd.