Nieuwe snoezelruimte bij Stekelbees Christian Hennuy

20 december 2019

17u07 5 Hoegaarden Bij de Landelijke Kinderopvang Stekelbees in Hoegaarden werd zopas een nieuwe snoezelruimte ingericht. Kinderen moeten er tot rust kunnen komen.

Kim Thiry, verantwoordelijke voor de Kinderopvang: “Elk jaar krijgen gemeenten die samenwerken met het crematorium Hofheide 1.000 euro voor een sociaal project. De gemeente Hoegaarden besliste dat dit geld dit jaar naar Stekelbees gaat. Daarmee hebben we nu zelf de snoezelruimte ingericht. Het is belangrijk dat alle kinderen daar tot rust kunnen komen, ook onze inclusiekinderen. Vergeten we niet dat het hier druk kan zijn, want we zijn een grote kinderopvang, met ’s avonds wel 180 kinderen.”

De ruimte was er, maar de volledige inkleding gebeurde door mensen van Stekelbees zelf. Hier kunnen alle kinderen actief of passief van prikkels genieten, ook nu al tijdens de komende kerstvakantie.