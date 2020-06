Nieuwe priester Nepo James Raj mag voorgaan bij eerste kerkviering na corona Christian Hennuy

10 juni 2020

14u57 0 Hoegaarden Op zondag 14 juni zal de nieuwe priester Nepo James Raj voorgaan tijdens de eerste viering in de Sint-Gorgoniuskerk van Hoegaarden na corona. Er wordt ondertussen gewerkt om alles coronaproof te maken.

“Pater Nepo James is Montfortaan uit Leuven, geboren in 1984 en dus nog een superjonge dertiger”, aldus parochieassistente Liesbeth Goris. “Het eerste jaar zal hij als dienstdoende priester de zondagsvieringen voorgaan. Hij volgt hiermee pater Cornie Nelissen en pastoor Nikita op. Officieel is pastoor Joris Hardiquest wel altijd onze administrator geweest. We hopen dat priester Nepo James daarna benoemd wordt.”

Priester Nepo James Raj is één van de jongste paters van het Leuvense Montfortaans klooster. Naast zijn doctoraat in de Mariologie (leer van de maagd Maria, de moeder van Jezus, red.) en zijn priesterschap in Scherpenheuvel, begeleidt hij ook bedevaarten vooral naar zijn geboorteregio in India.

Ondertussen werd werk gemaakt om de kerk coronaproof te maken met o.a. de aanbreng van pijltjes. “We mogen maximaal 100 personen toelaten, maar anders kunnen hier wel 500 mensen zitten. Het grootste probleem is dat we nergens de juiste afmetingen van de kerk konden vinden. Zelfs bij Onroerend Erfgoed kenden ze die niet. Er zal niets anders opzitten dan zelf te meten”, aldus Liesbeth Goris.