Nieuwe postkaart, fiets- en wandelkaarten te koop Christian Hennuy

03 juni 2020

11u46 4 Hoegaarden De gloednieuwe postkaart van de Hoegaardse deelgemeente Hoksem, met foto’s van de hand van Ann Raymaekers, is vanaf nu te koop. Ook de fiets- en wandelkaarten blijven te koop.

Zoals voor de andere deelgemeenten is het voor Hoksem een mozaïekkaart geworden met beelden van de kerk, de plaatselijke watermolen met waterval, natuurbeelden en de Pallox, een fruitbeeldig kunstwerk. Om dit te kopen moeten de mensen van Hoksem zich zelfs niet naar Hoegaarden verplaatsen, maar ze kunnen dit regelen via ochoksem@gmail.com .

Prentkaartjes van Hoegaarden, Outgaarden, Meldert en Hoksem aan 1 euro per stuk worden verkocht via 016/76.87.52 of toerisme@gemhoegaarden.be

De betalende toeristische publicaties, als fiets- en wandelkaarten blijven te koop, ook al is het toeristisch infokantoor voorlopig nog gesloten. Laat weten welke publicatie je graag zou aankopen. Na ontvangst van de betaling, wordt de publicatie aan huis bezorgd. Bestsellers zijn ‘Fietsnetwerk Vlaams-Brabant’, ‘Wandelnetwerk Getevallei’ en ‘Wandelen tussen Kleine en Grote Gete’.

Info: toerisme@gemhoegaarden.be