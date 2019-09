Nieuwe picknickbanken vervangen gestolen banken aan Geosite Christian Hennuy

20 september 2019

08u07 2

De Geosite aan de Goudberg in Hoegaarden, dichtbij de HST-lijn en de E40, is een veel bezochte site, waar mensen tijd nemen voor een rustige picknick. Daarom had de gemeente Hoegaarden vijf nieuwe picknickbanken en zitbanken in de omgeving van de site geplaatst. Op vrijdagmorgen 6 september ‘s nachts werden drie picknickbanken gestolen. De gemeente laat er nu vijf nieuwe metsen.

Drie picknickbanken hebben de dieven zichzelf onterecht toegeëigend. De overige twee picknickbanken en vier zitbanken maakten ze in gereedheid om ze op te laden. De banken stonden er nog maar twee volledige weken. Uiteraard heeft de gemeente de overige banken, toch duur materiaal, weggehaald. ‘Jammer van de investering en al het werk dat ons personeel er in heeft gestoken’, klonk het op de website van de gemeente. Nu is opdracht gegeven om er vijf nieuwe te metsen, vast in de grond, zodat dieven ze niet meer los kunnen schroeven. De werken zijn al goed gevorderd.

De Geosite, te bereiken langs de Reugelstraat, bevat de versteende overblijfselen van een voorhistorisch tropisch moerasbos. De eerste versteende bomen werden blootgelegd bij de aanleg van de autosnelweg E40, in 1970. Het was wachten tot 22 juni 2003 vooraleer de Geosite “Goudberg” officieel geopend werd, waarbij bomen van 55 miljoen jaren oud, in een soort geologisch amfitheater te bezichtigen zijn. Een heel bos van versteende bomen vinden, zoals in Hoegaarden is uniek. Er zijn wel 60 bomen uitgegraven, maar slechts 7 bleven in het geopark. Zelfs als men het geopark niet bezoekt blijft het een aangename site om te verpozen. In de maand september is de Geosite nog open elke dag van13.30 uur tot 17.30 uur.