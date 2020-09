Nieuwe kerkfabriek in Hoegaarden vernoemd naar de heilige Catharina Christian Hennuy

14 september 2020

09u49 0 Hoegaarden De parochies van Hoegaarden zijn voortaan samengevoegd tot één nieuwe kerkfabriek. Er werd onder impuls van de voormalige parochieverantwoordelijke Liesbeth Goris bewust gekozen voor de naam van een vrouw. Kardinaal Jozef De Kesel decreteerde in mei dat de parochie de naam Sint-Catharina zal dragen.

“Eigenlijk zijn de drie kerkfabrieken uit de deelgemeenten - Sint-Ermelindis (Meldert), Sint-Niklaas (Outgaarden) en Sint-Jan Evangelist (Hoksem) - toegevoegd aan Sint-Gorgonius Hoegaarden en heeft die laatste gewoon een nieuwe naam gekregen”, zegt algemeen directeur Bart Hendrix. De nieuwe kerkfabriek heeft als voorzitter Peter Haegeman, Wim Peeters is secretaris en Roger Dewallens penningmeester. Leden zijn Herman Henskens, Maurice Smets en de door de bisschop aangestelde Maria Merckx.

Legende

Sint-Catharina is de heilige aan wie in Sint-Catharina Hauthem een kapel gewijd is. De heilige Catharina, of Catharina van Alexandrië (rond 307), was een van de populairste heiligen uit de middeleeuwen. Het meest bekend is ‘Het rad van Sinte Katrien’, een huidaandoening waarvoor mensen nog altijd op bedevaart komen. Volgens de legende was Catharina toegewijd aan Jezus, maar keizer Maxentius was verliefd op haar. Toen ze weigerde op zijn avances in te gaan, wilde hij haar dwingen haar geloof af te zweren. Hij stuurde veertig heidense filosofen op haar af om haar te bekeren, maar in plaats van Catharina te bekeren tot het heidendom werden de geleerden bekeerd tot het christendom. Daarop wilde de keizer haar laten verpletteren met een rad met scherpe ijzeren punten, maar het rad brak na een blikseminslag. Daarop wilde de keizer haar verbranden, maar het vuur waaide uit. Uiteindelijk werd ze onthoofd. Uit de wonde stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. In de loop der tijden hebben sommigen ernstig getwijfeld aan haar bestaan, want ze werd in 1969 van de heiligenkalender afgevoerd. In 2001 werd ze weer in ere hersteld en nu heeft ook Hoegaarden haar vereerd.