Nieuwe ingang voor het Park aan Koning Boudewijntuin Christian Hennuy

11 mei 2020

12u09 0 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden heeft een nieuwe toegang gemaakt tot het Park ter hoogte van het woonzorgcentrum Villa Hugardis en de Koning Boudewijntuin, aan de Neskensstraat.

Voortaan, na de coronatijden, zullen bezoekers van het woonzorgcentrum Villa Hugardis onmiddellijk toegang krijgen tot het Park. Ook voor personen die ouderen begeleiden met een rolstoel zal het veel makkelijker zijn om via het Park de centrale dreef te bereiken en zo naar het Kapittelhuys en het dorpscentrum te komen.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V): “Deze nieuwe ingang van het Park werd al even vermeld tijdens de raadszittingen dit jaar, toen er vragen kwamen van raadslid Luc Buccauw (Sp.a) over de mogelijke verplaatsing van zitbanken aan de ingang van het rusthuis en het meer toegankelijk maken voor rolstoelen van de centrale laan van het Park. Wij hebben ervoor geopteerd de nieuwe toegang te maken op de plaats waar het voormalige duivenhok van Koning Boudewijn stond, ter hoogte van het rusthuis. Deze toegang geeft nu onmiddellijk uit op de Koning Boudewijntuin.”

Boom uit serres van Laken

De Koning Boudewijntuin kwam er na het overlijden van Koning Boudewijn in 1993. Ze werd ontworpen door tuinarchitecte Ingrid Garcia Fernandez die hiermee een prijs won in 1994. De tuin werd aangelegd in de vorm van een spiraal en in het centrum kwam een Cryptomeria Japonica, een conifeer uit de serres van Laken. Het zaad ervan werd nog door de Japanse Keizer Hirohito aan Koning Boudewijn geschonken. Op 27 mei 1995, op de Dag van het Park, werd de Koning Boudewijntuin officieel ingehuldigd, in aanwezigheid van Minister-President Vandenbrande en Minister De Batselier. Jaarlijks werden herdenkingsplechtigheden in de Boudewijntuin georganiseerd. Op 2 augustus 1998 werd nog een borstbeeld van Koning Boudewijn, van de hand van Karel Haelderman uit Waanrode, ingehuldigd.

Duiventil van Koning Boudewijn

Einde 1996 kwam de duiventil van Koning Boudewijn naar de toenmalige Vlaamse Toontuinen. Koning Boudewijn was een verwoed duivenliefhebber. De duiven vielen nogal snel ten prooi aan marters en achteraf werden er nog wel nieuwe duiven opgezet, maar uiteindelijk was het hok zo vervallen dat het werd afgebroken. Op de plaats van het duivenhok kwam nu de nieuwe toegang tot het Park.