Nieuwe hoofddeken en hoofderedeken voor Vijf Geslachten Christian Hennuy

12 oktober 2019

13u43 0 Hoegaarden De Confrérie der Vijf Geslachten van Hoegaarden is, na het apostelgenootschap, de oudste vereniging van Hoegaarden. Er werden tijdens de jaarlijkse Regentiedag een nieuwe hoofddeken Willy Sweerts, en hoofderedeken notaris Marc Honorez aangesteld. Na de plechtigheid trokken de leden van de Vijf Geslachten naar de Paradijshoeve die door Chris Michel wordt gerestaureerd, de bakermat van de Vijf Geslachten.

Maurice Dodion, historicus van de Confrérie gaf kort uitleg over het ontstaan van de Confrérie. “Die was het gevolg van de studiebeursstichting van deken Henricus Sweerts voor de kinderen van zijn zus, zijn petekinderen, in 1741. Hij stak daar toen veel geld in, wel 1000 patakons, een bedrag waarvoor men in die tijd een vierkantshoeve kon kopen. Zijn zus Catharina Peeters en haar echtgenoot Servaes Sweerts woonden in de Paradijshoeve. De Confrérie werd opgericht om ervoor te zorgen dat die studiebeurs eerlijk verdeeld werd, en om zeker te zijn werden er ook vijf familiegilden opgericht, vandaar de Vijf Geslachten. Deze Vijf Geslachten hadden in Hoegaarden alle macht in handen, als schepenen of pastoors. Bij de Franse Revolutie werd de Confrérie afgeschaft, maar weer opgericht in 1805. Door innerlijke strijd binnen de families tussen de liberalen en de katholieken ging de Confrérie ter ziele in 1871. Onder impuls van Hubert Van Nerum werd ze in 1961 weer opgericht. De studiebeurs bestaat nog altijd”.

Tijdens de plechtigheid werd Willy Sweerts uit Diest aangesteld als nieuwe hoofddeken, de leider van de Confrérie. De Confrérie heeft steeds een beschermraad gehad, die nog altijd bestaat, met nu de nieuwe hoofderedeken notaris Marc Honorez uit Tienen, bijzittend eredeken notaris Marc Van Nerum uit Meeuwen, en mombaarvader Filip Hacour begeleider in het Johannes XXIII seminarie in Leuven.