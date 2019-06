Nieuwe cultuurraad geïnstalleerd Christian Hennuy

18 juni 2019

22u35 1

In Hoegaarden werd de nieuwe cultuurraad samengesteld. Peter Laermans wordt de nieuwe voorzitter in opvolging van Karel Tanghe, terwijl Jean-Pierre Dendooven zijn taak als ondervoorzitter blijft verder zetten. Cultuurraden zijn niet meer verplicht, maar in Hoegaarden wordt hij toch behouden. In de cultuurraad zijn nu ook het beheerorgaan van het cultureel centrum en de bibliotheekraad opgenomen. Niet alleen verenigingen zetelen in de cultuurraad, maar thans kan ook elke geïnteresseerde burger deelnemen. Politieke fracties zijn evenwel niet meer toegelaten. “De cultuurraad moet veel actiever worden, we moeten zelf bepalen wat we willen en meer zijn dan een praatbarak”, aldus de kersverse voorzitter Peter Laermans.