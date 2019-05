Nieuwe bottelarij AB InBev operationeel begin 2020 Christian Hennuy

23 mei 2019

18u59 0 Hoegaarden AB InBev zal gespreid over de komende 2 jaar 42 miljoen euro investeren in de uitbreiding van haar bottelarij in Altenaken-Hoegaarden. Om die investering te bestendigen en in te huldigen, werden de burgemeester Jean-Pierre Taverniers en marketing directeur Joca Oliveira uit Brazilië rondgeleid op de uitbreidingssite. Samen met brouwerijdirecteur Karen Rombaut signeerden ze de allereerste palen die de dragende structuur uitmaken van de nieuwe bottelarij. Deze zou begin 2020 operationeel zijn.

De brouwerij Hoegaarden beschikt op dit ogenblik in Altenaken over twee afvullijnen en hergistingskamers, en sinds 2015-2016 ook over een nieuwe afvullijn in de Kluis. Nu is het wachten op de grote uitbreiding die volgend jaar klaar moet zijn. De palen voor de nieuwe dragende structuur staan er al.

“De bouw vordert gestaag, de fundamenten zijn gezet en nu beginnen we aan de opbouw. Dat geeft een zeer positieve dynamiek aan heel de brouwerij en bevestigt een wereldwijd geloof in onze bieren. Eens de bouw er staat, is het plan om een nieuwe afvullijn te installeren en de magazijnen en de warme kamers, voor de hergisting van het bier, verder uit te breiden. De toekomst ziet er veelbelovend uit. Op dit ogenblik werken er een 200-tal werknemers op de diverse sites van onze brouwerij in Hoegaarden. Door deze investeringen zal er samen met de groei personeel bijkomen. Aantallen kunnen we er nog niet op plakken”, aldus Karen Rombaut. AB InBev blijft trouwens samen met de gemeente de evolutie van het nieuwe geplande industrieterrein naast deze site met aandacht volgen, want daar is nog uitbreiding mogelijk.

Wereldwijde groei

De plannen voor extra capaciteit in Altenaken maken deel uit van de langetermijnstrategie van AB InBev voor België en worden mogelijk dankzij de wereldwijde groei van het biermerk Hoegaarden. De populariteit en de volumes van Hoegaarden groeiden wereldwijd met maar liefst 35% de afgelopen 5 jaar. Wel 95% van alle bieren die in Hoegaarden gebrouwen worden, zijn bestemd voor export. De moederbrouwerij is en blijft gevestigd in Hoegaarden, waar het trots deel uitmaakt van het lokaal brouwerfgoed. Het succes van het witbier vertaalt zich in continue investeringen in de brouwcapaciteit en nu ook in extra capaciteit op de site van Altenaken.

“Hoegaarden bier is populair van Hoegaarden tot Rusland, over Japan en de USA en nu zelfs ook in Zuid-Afrika”, weet Directeur Joca Oliveira. “Het is ongelooflijk om te zien hoe onze bieren hier met veel passie, traditie en eeuwenlange expertise gebrouwen worden. Ik zag al veel brouwerijen, maar deze is uniek omdat ze integraal deel uit maakt van de gemeenschap en de gemeente. We zijn trots om met deze uitbreiding de wereldwijde groei van ons Hoegaarden bier te kunnen garanderen en groot te maken.”

Ook burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) is blij met deze miljoeneninvestering van AB InBev: “Omdat de brouwerij zo belangrijk is voor onze gemeente, ben ik fier om mee het startschot te geven voor deze uitbreidingswerken. Door deze uitbreiding zie ik ook de tewerkstelling groeien”.