Nieuwe appartementen over gemeentehuis en kiosk Christian Hennuy

17 september 2019

10u25 0

Een ontwikkelaar heeft een bouwaanvraag ingediend voor drie woongelegenheden naast elkaar, aan het hoekhuis rechtover het gemeentehuis van Hoegaarden en de kiosk op het Gemeenteplein. Het openbaar onderzoek is al voorbij. Er was één bezwaar, maar de vergunning is afgeleverd. Die zal nu nog 30 dagen uithangen.

“Het zal eruit zien als drie gescheiden woningen, met gelijkvloers en twee verdiepingen, door het gebruik van andere bouwmaterialen. Maar de bouwstijl van het Gemeenteplein met kiosk, kerk en gemeentehuis, namelijk baksteen en witte steen van Gobertange wordt gerespecteerd. In de bocht komt ook beneden een handelspand”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). De hoogte sluit eveneens aan op de bestaande bebouwing, en de bestaande, leegstaande woning, wordt omgebouwd. Er zijn ook overdekte parkeerplaatsen voorzien. Het gaat om de woning waar vroeger de zogenaamde ‘kattenmadam’ woonde, die dagelijks de wilde katten op het Gemeenteplein voederde, maar ondertussen overleden is.