Nieuw sp.a-bestuur voorgesteld tijdens nieuwjaarsreceptie Christian Hennuy

02 februari 2020

13u52 0 Hoegaarden Sp.a Hoegaarden heeft een late nieuwjaarsreceptie georganiseerd met gastspreker Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven, in de lokalen van Tennifun. Daarbij werd het vernieuwde sp.a-bestuur voorgesteld.

Voorzitter Johan Bollen stelde het nieuwe bestuur voor. Ondervoorzitter is Stijn De Keukelaere. Gemeenteraadslid Luc Buccauw blijft penningmeester, maar wordt geassisteerd door Gunter Loockx. Rita Jonckers blijft secretaris en bestuursleden zijn Miranda Barbier, Kirsten Verhulst en Thomas Gijselaer.

Niet alleen Mohamed Ridouani was aanwezig, maar ook Karin Giroflé en Frank Stevens kwamen de Hoegaardiers een hart onder de riem steken. Mohamed Ridouani was hoopvol tijdens zijn speech, want hij zag vernieuwde solidariteit en een samenleving die menselijker wordt.

