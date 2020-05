Nieuw reglment in de maak: honden overal aan de leiband Christian Hennuy

28 mei 2020

10u50 0 Hoegaarden In het huidig politiereglement in Hoegaarden staat dat honden aan de leiband moeten gehouden worden in woonwijken, in publieke parken en speelpleinen. Maar in sommige delen van de natuur mogen honden tot 50 meter van hun baasje lopen. Daar zou door een nieuw reglement verandering in komen.

“De laatste tijd hebben mensen last van loslopende honden in de veldwegen. Recent mocht ik zelf vaststellen dat in Hoegaardse natuurgebieden honden loslopen. Ik lees tevens dat vanuit Natuurpunt gelijkaardige vaststellingen zijn gedaan waarbij overlast in de natuurgebieden wordt vastgesteld. Welke maatregelen stelt het College voor om dit aan te pakken?, zo vroeg Gewoon Wit oppositieraadslid Herwig Princen op de jongste raadszitting. “Als je de eigenaar van zo’n hond een opmerking maakt, krijg je nog verwijten naar je hoofd geslingerd”, voegde Princen eraan toe.

“Volgens het huidige reglement mogen honden in bepaalde stukken in de velden, tot 50 meter van hun baasje lopen, of zover zijn baasje hem kan zien. Er is een nieuw politiereglement in de maak voor de vijf gemeenten van de nieuwe politiezone ‘Getevallei’. Daarin zal staan dat honden overal aan de leiband moeten gehouden worden. Maar dat ligt nu allemaal even stil door corona”, antwoordde burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).