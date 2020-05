Nermbeek is properste waterloop van Hoegaarden, Paanhuisbeek de vuilste Christian Hennuy

08 mei 2020

15u58 0 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden nam deel aan het projectvoorstel ‘Oppervlaktewateronderzoek’ van Interleuven, waarbij aan de hand van een staalname de fysico-chemische kwaliteit wordt bepaald van de kleinere oppervlaktewateren in de gemeente. In juli vorig jaar werden de metingen uitgevoerd en ondertussen werden de resultaten bekendgemaakt. Er blijkt een duidelijk verschil tussen de diverse deelbekkens in de gemeente.

De kwaliteitsbeoordeling van goed naar slecht was de volgende: het water in de Schoorbroekbeek of Nermbeek is van goede kwaliteit, de Mene of Molenbeek, de tweede arm van de Mene en de Grote Gete zijn matig verontreinigd, de Babelombeek is van slechte kwaliteit en de Paanhuisbeek is zwaar verontreinigd. In de Paanhuisbeek was er nauwelijks stromend water, het had een grijs-bruine kleur en lag vol maaisel.

“Dit was de eerste meting. We moeten altijd ergens beginnen. In 2021 zullen we een nieuwe staalname hebben en dan zullen we kunnen zien wat het effect is van de rioleringswerken in Hoxem, en ook al in Hauthem”, meldt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

De meest vervuilde waterloop

Met uitzondering van de Grote Gete ontspringen alle waterlopen in de gemeente Hoegaarden zelf, of onmiddellijk stroomopwaarts ervan. De waterkwaliteit wordt er dus bijna uitsluitend bepaald door de lozingen in de gemeente Hoegaarden. “De Paanhuisbeek bevindt zich in het oostelijke deel van de gemeente”, staat in het verslag van Interleuven. “Deze beek was afwaarts Outgaarden op basis van de huidige meting de meest vervuilde waterloop. De vuilvracht van Outgaarden is dus nog te groot voor deze relatief kleine waterloop.”

“Aan de westelijke kant in Meldert bevindt zich de Mene met enkele zijlopen, waarbij de Babelombeek. Na passage door de dorpskern was de waterkwaliteit in de Mene en zijtak wel net matig. In de Babelonbeek is dit afwaarts het gehucht Babelom slecht”, klinkt het. “Bij het verlaten van de gemeente, afwaarts Hoxem, was in deze Mene de kwaliteit al wel iets beter, maar toch nog steeds matig. Stroomafwaarts Meldert monden er nog een aantal waterlopen uit in de Mene, onder andere de Jordaanbeek , wat mogelijk zorgt voor verdunning van de vervuiling. Ook werd recent al een deel van het afvalwater afgekoppeld.”

Nermbeek

“Een derde belangrijke waterloop in de gemeente is de Schoorbroekbeek of Nermbeek”, aldus het verslag van Interleuven. “Zowel op de meetplaatsen stroomopwaarts van de bewoning, als voorbij de Valleistraat is er een goede waterkwaliteit. Aan het overwelfde gedeelte werd niet gemeten.”

‘In de Grote Gete ten slotte, werd een matige waterkwaliteit vastgesteld”, klinkt het. “In deze waterloop wordt de kwaliteit niet alleen bepaald door de lozingen in Hoegaarden, een groot deel van de vuilvracht komt reeds meer stroomopwaarts in Wallonië in deze waterloop terecht. Vergeleken met enkele tientallen jaren geleden is de waterkwaliteit in de Grote Gete wel sterk verbeterd. Mogelijk is het nog nuttig bijkomende meetpunten te voorzien aan de Jordaanbeek, de Hoxembeek, de Pipelbergbeek, de Klein Overlaar en de Goetsenhovenbeek, aldus het verslag van Interleuven.