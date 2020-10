Natuurpunt wil Knautiabij handje helpen Christian Hennuy

02 oktober 2020

18u08 1 Hoegaarden Natuurpunt Hoegaarden roept op om op zondag 4 oktober het maaisel van de taluds van de holle weg naast het natuurgebied Rosdel/Hutveld te komen afvoeren.

Op het talud van de holle weg naast natuurgebied Rosdel/Hutveld bevindt zich een belangrijke groeiplaats van Knautia of Beemdkroon, waar een van onze zeldzame bijen voedsel zoekt. Om de Knautia en de Knautiabij maximale kansen te geven, moet het talud plaatselijk en omzichtig gemaaid worden. Dat gebeurt door het zeisteam, maar om het maaisel op te ruimen en af te voeren, is nog hulp nodig. Wie meer wil te weten komen over de Knautia- en andere bijen moet zeker eens komen meewerken.

Samenkomst op zondag 4 oktober om 13.30 uur aan het einde van de bebouwing in de Nermstraat, aan de Kouberg. Er wordt gewerkt van 13.30 tot 17 uur. Meer info via natuurpunthoegaarden@gmail.com of op 0474/70.44.70.