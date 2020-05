Natuurpunt betrapt quads in natuurgebied Rosdel Christian Hennuy

19 mei 2020

15u55 0 Hoegaarden Rosdel is een topnatuurreservaat voor zowel planten, dieren maar ook voor de natuurwandelaar. Natuurpunt heeft dit gebied opgenomen dan ook in drie wandelcircuits. Vele wandelaars maken er gebruik van, maar anderen misbruiken die vrijheid. Zo werden pas twee quads betrapt. Natuurpunt is op zoek naar de overtreders.

“Vastgesteld wordt dat sommigen het niet zo nauw nemen en denken dat Rosdel de hondenuitlaatweide is van Hoegaarden of een speelplaats voor drones, een quadcircuit of een vrij mountainbikeparcours. Allemaal activiteiten die in een erkend natuurreservaat verboden zijn en bij vaststelling van overtreding strafbaar met een boete. Het natuurreservaat is enkel toegankelijk op de door Natuurpunt aangeduide wandelpaden voor wandelaars. Ook voor wandelaars die hun hond strikt aan de leiband houden”, aldus Hugo Abts, voorzitter van Natuurpunt Velpe-Mene.

“Door een reeks voorvallen zullen we daar strikt op toezien en vaststellingen laten maken. Op overtredingen van de verbodsbepalingen van het erkend natuurreservaat staan volgens het decreet op het natuurbehoud fikse boeten. Gisterenavond was het weer zo ver: het wandelpad binnen de afsluiting werd gebruikt door twee quads (zie foto). Mocht iemand deze quadgebruikers kennen, gelieve dan een seintje te geven aan natuurpunt@velpe-mene.be zodat we alsnog een klacht kunnen indienen”, aldus Hugo Abts.

Ook andere vaststellingen kunnen gemaild worden naar natuurpunt@velpe-mene.be