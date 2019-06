Nadine en Eddy willen tuiniers inspireren met eigen ecologische tuin Christian Hennuy

01 juni 2019

16u32 1 Hoegaarden Het voorbije weekend waren er de open tuindagen van VELT, een organisatie die ecologisch tuinieren stimuleert. Zo konden nieuwsgierigen de tuin van Nadine Delestinne en Eddy Vermaelen aan de Jules Lowetlaan in Hoegaarden bezoeken.

“We doen nu al voor het derde jaar mee. We wonen al 12 jaar in de Jules Lowetlaan en de tuin is 10 jaar oud. Voorheen was hier alleen maar een grasplein. We hebben eerst de vijver aangelegd, en elk jaar gingen we een stukje verder. De tuin is 10 are groot en we hebben er ook een bosje in van een drietal are. We hebben voor bijvriendelijke planten gekozen, en hebben zes bijenkasten staan. We hebben onze eigen honing en we maken met planten uit de tuin ook zelf limonades en wijnen”, aldus Nadine.

Of ze er veel werk in hebben? “Niet echt, wel in het voorjaar, maar daarna laten we de natuur zijn gang gaan. De planten mogen uitzaaien. In de zomer is het heerlijk om van de tuin te genieten. We hebben zithoekjes aangelegd in recuperatiemateriaal”, zeggen Eddy en Nadine die via de open tuindagen ook andere tuiniers willen inspireren.